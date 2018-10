L’ombre de Benkirane plane sur les tensions PJD-RNI

Il est comme qui dirait que le PJD, parti majoritaire du gouvernement trouve en ces semblants de conflits sa voie dans sa manière de gérer la chose publique en passant l’essentiel et d’autres douloureuses réalités sociales, économiques, politiques ainsi que des attentes bien plus importantes aux yeux des Marocains que des chamailleries de bas niveau. Ce qui rappelle étrangère l’époque où Benkirane était chef de gouvernement. Des sources persistantes indiquent d’ailleurs que c’est lui qui tire les ficelles du jeu politique lorsqu’il s’agit de répondre au RNI…

Plus sage, Mohamed Aujjar, ministre de la Justice en guise de réponse bottera plutôt en touche en brandissant ni plus ni moins liberté d’expression, estimant que ce brouhaha devenu assourdissant par la force de la bêtise des Lampistes s’apparentait à une tempête dans un verre d’eau.

Ce dernier, dans ses écrits, demande entre autres la tête du ministre de la Jeunesse et des Sports, déclarant en outre une véhémence extrême à l’encontre de quiconque osera dorénavant s’attaquer à sa ‘’splendeur’’. Mais pour l’heure, l’urgence est au règlement de comptes et le conjurateur Rachid Talbi Alami en sera redevable devant le chef de gouvernement et ce, dès le prochain Conseil, foi de Mustapha Ramid toujours en première ligne, dès lors qu’il s’agit de la moindre bisbille.

En effet, brillant de son absence samedi, lors de la réunion du PJD, convoquée suite aux propos de Rachid Talbi Alami, ministre RNIste de la Jeunesse et des sports, jugés déplacés voire injurieux par les ‘’frères’’, le Chef du gouvernement et Secrétaire général du PJD s’est aligné sur la position des membres du bureau politique.