L’Istiqlalien Lebbar fustige le gouvernement (VIDEO)

Abdessalam Lebbar, président du groupe de l’Istiqlal à la chambre des conseillers, a fustigé le gouvernement qui vit au rythme des différends qui opposent ses composantes et ne se préoccupe que des élections à venir.

Dans une déclaration à Le Site info après le discours royal à l’ouverture de l’année législative, Lebbar a exprimé le souhait que «le gouvernement va écouter les directives royales qui a incité à déployer plus d’efforts pour avancer dans les projets législatifs ». Le président du groupe isqlalien de l’unité et de l’égalitarisme a également rappelé que le Souverain a annoncé la création du Fonds Mohammed VI de développement, doté de 15 milliards de dh, à vocation purement socio-économique.

« Le gouvernement est absent et démissionnaire des préoccupations du peuple et de la crise économique », a déploré ce conseiller qui a mis en avant le problème du chômage et de la crise économique. Et de conclure: « Il n’est pas normal que le cabinet vive au rythme de ses divergences et ne s’intéresse qu’au scrutin prévu pour 2021 ».

