L’Istiqlal fustige les derniers propos du président algérien

Le Parti de l’Istiqlal (PI) a dénoncé les déclarations « irresponsables et maladroites » de la junte au pouvoir en Algérie, affirmant que ces déclarations « dénotent une haine profonde et traduisent une doctrine tyrannique ».

Ces déclarations « dénotent une haine profonde et traduisent une doctrine tyrannique qui n’a de cesse de comploter contre les intérêts des peuples marocain et algérien, et de distiller son venin pour désunir les frères des deux pays », a déploré le PI lors de son conseil national tenu le 5 juin, en réaction aux allégations du président algérien sur le Maroc.

Le Royaume « ne se laissera pas détourner de la voie qu’il s’est tracé pour construire son nouveau modèle de développement, jouer ses rôles aux niveaux régional et international, et demeurer fidèle à sa conviction de la nécessité de construire l’Union du Grand Maghreb », a soutenu le parti, cité par le site d’information en ligne « bladi.net ».

« Le Maroc, qui a toujours fait montre de sagesse, de bon sens et de discernement face aux provocations de son voisin de l’Est, continuera néanmoins de défendre son intégrité territoriale, et de protéger ses intérêts supérieurs, avec la fermeté et la rigueur requises », a souligné le parti de l’Istiqlal.

S.I.