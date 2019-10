Libertés individuelles: solidarité avec Omar Balafrej

Omar Balafrej jouit d’une large campagne de solidarité agissante de la part de nombreux citoyens, d’associations de défense des droits humains et des acteurs de la société civile.

Ceci, après la cabale suscitée, aussi bien par des personnes se prévalant de “courants islamistes” que sur les réseaux sociaux. Cette levée de boucliers, cette curée et ces menaces, le député de la Fédération de la gauche démocratique les doit à sa proposition d”amendements du Code pénal concernant les libertés individuelles dans notre pays.

Les “défenseurs du temple”, s’exprimant comme s’ils étaient les seuls représentants légitimes du Maroc et de la”Oumma islamique” reprochant à Omar Balafrej (FGD) son “sacrilège” et “blasphème” de proposer d’abroger certains articles de la loi marocaine. Ceux particulièrement concernant les relations hors-mariage, l’orientation sexuelle de tout un chacun et les relation adultérines.

Ne cachons pas le soleil avec un tamis! Le député a osé dire tout haut ce que des millions de Marocain(e)s disent tout bas ou à demi-voix. Les avortements se pratiquent chaque jour dans différentes cliniques, des nourrissons sont souvent retrouvés morts ou vivants dans des bennes, près d’une mosquée ou d’un orphelinat, les relations hors-mariage sont légion, des homosexuels se comptent par milliers et se pavanent partout et l’adultère est un secret de polichinelle et un sport national qui compte de nombreux fervents pratiquants.

Si la loi était appliquée à la lettre, s’il n’avait pas cette politique des deux poids, deux mesures, clientélisme; népotisme et ‘bak sahbi”; l’on se demande combien milliers voire de millions de citoyens seraient derrière les barreaux; Hypocrisie sociétale, quand tu nous tiens!

