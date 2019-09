L’évasion d’un jeune Sahraoui embarrasse les séparatistes du Polisario

Un jeune opposant Sahraoui est parvenu à s’évader des geôles du Polisario à Tindouf pour essayer de regagner le territoire national, il y de cela deux semaines, selon une source concordante.

Et cette évasion a mis les dirigeants séparatistes dans un grand embarras. Ces derniers ont tenté, sans succès, de ne pas ébruiter l’affaire. Mais les membres de la famille du jeune homme ont vendu la mèche et ont assuré que leur fils s’est bel et bien évadé de son lieu de détention d’un camp de la honte de Tindouf pour regagner le Maroc.

La même source ajoute que certaines feuilles de choux, complices des thèses polisariennes, ont tout fait pour semer des doutes sur cette évasion et faire croire qu’il ne s’agit que d’allégations mensongères.

L.A.