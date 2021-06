« Les sorties hasardeuses de la MAE prouvent la repentance de l’Espagne vis-à-vis du Maroc » (Politologue)

Selon Abass El Ouardi, professeur de Droit public à la faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Rabat-Souissi (Université Mohammed V), les récentes sorties hasardeuses de la ministre espagnole des Affaires étrangères prouvent une certaine repentance du voisin du nord vis-à-vis du Royaume du Maroc.

L’universitaire et politologue a déclaré, dans ce cadre, à Le Site info, que les récents propos apaisants d’Arancha Gonzàlez constituent des indicateurs clairs ayant pour but de calmer le jeu et de tourner la page et ce, après avoir réfléchi à deux fois à ses précédentes déclarations agressives et hors de propos à l’encontre du Maroc.

El Ouardi a également précisé que l’Espagne, après s’être rendue compte, a contrario, de ses bourdes diplomatiques, qu’elle avait commis une grosse erreur la menaçant de conséquences sécuritaires et économiques graves. Ceci, car pendant de longues années, le Maroc a joué pleinement le rôle de « gendarme » défendant les intérêts, aussi bien de son voisin du nord que ceux des autres pays de l’Union européenne(UE).

Cependant, le politologue prône une vigilance marocaine accrue car cette « repentance » de la MAE espagnole n’a pas été annoncée via une chaîne de télévision officielle, mais Arancha Gonzàlez a préféré exprimer sa nouvelle position via un média de la presse de son pays. Ce qui signifie que le Royaume doit faire preuve de prudence et redoubler de vigilance concernant cette crise hispano-marocaine, créée pour des raisons injustifiées.

De même que le Royaume du Maroc ne peut accepter de s’asseoir à une quelconque table de pourparlers et de dialogue, tant que la question des deux villes marocaines occupées par l’Espagne n’est pas à l’ordre du jour, sachant que cette dernière a émis l’intention d’en changer la situation en imposant le visa Schengen à la population des villes du Nord, a également souligné Abass El Ouardi.

Larbi Alaoui