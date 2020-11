Les séparatistes se retirent de Guergarate après l’intervention des FAR (PHOTO)

Les mercenaires du Polisario, qui entravaient le passage du poste-frontières de Guergarate, ont plié bagage sans demander leur reste, a appris Le Site info de source concordante.

Ce retrait précipité des séparatistes est la conséquence logique de la riposte du Royaume et des mouvements des Forces armées royales (FAR) vers le mur de défense pour assurer la libre circulation des personnes et des biens dans la région.

Selon la même source, les milices polisariennes ont vite fait de brûler les tentes qu’ils avaient dressées et où ils campaient, avant l’arrivée sur les lieux de l’armée marocaine. Celle-ci s’apprêtait à faire libérer le passage, sans avoir recours à nulle intervention militaire. De même que les éléments des FAR n’ont eu aucun besoin d’être confrontés avec les séparatistes qui n’ont trouvé comme solution que de déguerpir face aux mouvements de l’armée marocaine.

Larbi Alaoui et Kawtar Zaki