Les relations maroco-égyptiennes ne se sont jamais aussi bien portées

Les relations excellentes entre l’Égypte et le Maroc se trouvent aujourd’hui revigorées à tous les niveaux grâce à une coordination accrue au plus haut niveau dans les domaines politique, économique, commercial et culturel, a affirmé vendredi l’ambassadeur égyptien au Maroc, Achraf Ibrahim.

Lors d’une réception à Rabat à l’occasion de la fête nationale de son pays, le diplomate s’est félicité de la dynamique soutenue qui marque les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

L’échange de visites entres hommes d’affaires et organisations patronales de part et d’autre sont désormais régulières, grâce notamment à la volonté affichée par la partie égyptienne pour une plus grande coopération, a souligné l’ambassadeur en présence de membres du gouvernement, de personnalités de divers horizons et des représentants de la communauté égyptienne établie dans le Royaume.

Les milieux d’affaires marocains pour leur part s’intéressent davantage aux opportunités offertes en matière de commerce et d’investissement en Égypte, tirant ainsi vers le haut le volume des échanges commerciaux, a indiqué Ibrahim cité dans un communiqué de l’ambassade égyptienne.

Il a souligné à cet égard que les échanges bilatéraux ont totalisé environ 700 millions de dollars à fin 2018, en nette progression de 26% par rapport à l’année précédente.

Observant une tendance à la hausse, les investissements égyptiens au Maroc ont atteint près de 250 millions de dollars, a relevé le diplomate, notant que les flux d’investissements en provenance de l’Égypte devraient s’inscrire en hausse dans la période à venir.

“Par la profondeur des relations qui les unissent, leur histoire et les intérêts communs, Le Caire et Rabat œuvrent ensemble résolument pour un partenariat stratégique consolidé”, a-t-il conclu.

S.L. (avec MAP)