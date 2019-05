Les relations Maroc-Arabie Saoudite se renforcent

L’ambassadeur d’Arabie Saoudite au Maroc, Abdellah Ben Saad Al Ghariri, s’est félicité mercredi à Rabat des efforts de réforme initiés par le Maroc dans le domaine de la justice.

Au cours d’une entrevue avec le ministre de la justice, Mohamed Aujjar, le diplomate saoudien a mis en avant les progrès et les chantiers initiés à tous les niveaux sous la conduite éclairée de Mohammed VI, indique un communiqué du ministère de la Justice.

Ben Saad Al Ghariri a en outre mis l’accent sur la qualité et la profondeur des relations entre les chefs d’État et les peuples des deux pays frères, les qualifiant de “historiques et stratégiques”, tout en réitérant la position de son pays en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume, laquelle position constitue l’une des constantes de la politique extérieure du Royaume d’Arabie Saoudite.

Pour sa part, Aujjar s’est félicité de l’excellence des relations bilatérales historiques embrassant les divers domaines d’action. De même, il a présenté un exposé portant sur les grands chantiers de réforme en cours dans le Royaume, y compris la réforme globale et profonde du système de la justice, sous l’impulsion du roi.

Les deux parties ont également mis en exergue la convergence des vues du Maroc et de l’Arabie Saoudite sur un certain nombre de questions et ont fait part de leur volonté commune de resserrer davantage les liens de coopération dans le sens de son extension et de la diversification de ses domaines.

Rappelons que l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Maroc, Abdellah Ben Saad Al Ghariri a réitéré, ce lundi à Rabat, le soutien permanent de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc, qui constitue une “ligne rouge” et une constante de sa politique extérieure.

Lors d’entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, Al Ghariri a mis l’accent sur la solidité des relations entre les dirigeants et les peuples des deux pays frères, les qualifiant de “stratégiques et profondément enracinées”.

De même, le diplomate a salué le progrès que connaît le Maroc ces dernières années, sous la conduite du roi Mohammed VI, mettant en exergue le développement urbain et les chantiers réalisés dans le domaine des infrastructures et des transports, en particulier.

Le secteur touristique est en plein expansion au Maroc, a-t-il relevé, mettant en avant l’importance d’encourager l’échange touristique entre les deux pays.

Pour sa part, El Malki s’est félicité de la profondeur des relations bilatérales historiques, saluant la position constante du Royaume d’Arabie Saoudite en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc et sa solidarité avec le Royaume.

Au niveau parlementaire, le président de la Chambre des représentants a exprimé sa volonté de consolider les relations de coopération avec le Conseil de la Choura du Royaume d’Arabie Saoudite, adressant une invitation au président de cette institution pour effectuer une visite de travail au Maroc, en vue d’examiner les moyens de renforcer les relations entre les deux pays dans tous les domaines.

Rappelons que les relations maroco-saoudiennes avaient connu un coup de froid, après que le royaume wahhabite a choisi de soutenir publiquement le dossier américain pour l’organisation du Mondial 2026 contre celui du Royaume.

S.L. (avec MAP)