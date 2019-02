Les enjeux de la visite du roi d’Espagne au Maroc

La visite officielle au Maroc du roi Felipe VI et la reine Dona Letizia, Souverains du Royaume d’Espagne “confirme le caractère exceptionnel, privilégié, stratégique et singulier des relations entre les deux pays et traduit la relation séculaire et fraternelle qu’entretiennent les deux Familles Royales”, a souligné l’ambassadeur du Royaume à Madrid, Karima Benyaich.

“SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et SM le Roi Felipe VI partagent une vision stratégique et la même détermination de faire de la relation entre les deux pays voisins un exemple de partenariat Nord-Sud, solide et novateur en faveur du bien être des deux pays, contribuant ainsi à la paix, la stabilité et la prospérité dans le bassin méditerranéen et la façade atlantique”, a-t-elle affirmé dans un entretien accordé à la MAP.

Cette visite officielle, la première de Felipe VI au Maroc et la troisième du genre d’un Souverain espagnol au Maroc après celles de 1979 et 2005, “procure une spécificité particulièrement solennelle à la relation entre nos deux pays”, a relevé Benyaich.

Elle imprimera sans doute, a-t-elle poursuivi, une dynamique qui insufflera un nouvel élan au partenariat stratégique liant les deux Royaumes, l’inscrivant dans un cadre rehaussé d’Alliance stratégique.

La diplomate marocaine a fait observer que la relation Maroc-Espagne se distingue aujourd’hui par la volonté commune des deux pays d’inscrire le cadre bilatéral dans la continuité et la durée, “en vue de transcender les contingences politiques respectives et le promouvoir davantage dans une relation d’Etat à Etat sur la base des valeurs communes et d’ambitions partagées”.

Cette relation se traduit par des intérêts interdépendants se fondant sur un enracinement historique fort, un maillage économique, un legs culturel et une composante humaine de plus en plus dense, ainsi que sur une vision partagée sur les grandes questions portant sur la sécurité en Méditerranée, la lutte contre le terrorisme, l’immigration clandestine, mais également les questions d’avenir liées à l’environnement et à l’énergie.

Evoquant le domaine économique et commercial, Benyaich a souligné que le Maroc et l’Espagne disposent de tout le potentiel pour constituer un binôme économique, s’articulant, tout à la fois, sur l’attractivité conjointe des IED, la compétitivité partagée et une optimisation des systèmes productifs respectifs pour relever ensemble les enjeux auxquels ils sont confrontés.

“L’Espagne est aujourd’hui le premier partenaire économique du Maroc pour la sixième année consécutive, tant au niveau des exportations que des importations”, a-t-elle rappelé.

Benyaich a noté que l’entente entre les deux pays se traduit aussi au niveau régional et international avec le soutien de l’Espagne au Maroc dans les différentes instances relevant de l’Union européenne (UE), citant à cet égard l’appui de Madrid aux accords agricole et de pêche. “Je crois en une ambition partagée à la mesure de cette amitié intense et singulière. C’est le sens du partenariat maroco-espagnol qui se veut centré sur des projets structurants et stratégiques pour l’avenir de nos deux pays”, a-t-elle dit.

Elle a mis en exergue, en outre, les liens humains qui occupent également une place importante dans les relations entre les deux pays et qui en font un socle exceptionnel.

“Près d’un million de Marocains vivent en Espagne. Ils forment une communauté très active, intégrée et qui demeure un formidable moteur pour la croissance et le développement des deux pays”, a relevé Benyaich.

Sur le plan culturel, a-t-elle affirmé, ce partenariat stratégique participe à une meilleure connaissance mutuelle par le biais d’échanges de programmes culturels donnant toute la visibilité à la présence du Maroc en Espagne et de l’Espagne au Maroc.

Mohamed Taoufik Ennassiri