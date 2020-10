Les Emirats Arabes Unis réaffirment leur soutien à la marocanité du Sahara

Les Emirats Arabes Unis ont réitéré, vendredi devant la Quatrième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, leur soutien à la marocanité du Sahara et à l’intégrité territoriale du Royaume.

« Mon pays réitère sa position sur la question du Sahara marocain, en ce sens que mon pays soutient l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007 et qualifiée par le Conseil de sécurité de sérieuse et crédible », a déclaré le représentant de l’Etat des Emirats Arabes Unis, devant la Commission.

Et de souligner que l’initiative marocaine d’autonomie « représente une solution importante conforme à la Charte des Nations-Unies et aux résolutions de cette organisation, tout en préservant l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc ».

Il a également salué « les efforts inlassables du Royaume du Maroc pour améliorer les conditions de vie des habitants du Sahara marocain, surtout dans le contexte de la pandémie du Covid-19 ».

Le diplomate émirati a, de même, salué la tenue des deux tables rondes sur la question du Sahara marocain en 2018 et 2019, et appelé à poursuivre le soutien du processus politique lancé en 2007, sous l’égide exclusif du Secrétaire général de l’ONU et de son Représentant personnel.

S.L. (avec MAP)