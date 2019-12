Les confidences de Abdelhak Tazi sur Driss Basri (VIDEO)

L’ancien ministre istiqlalien se rappelle au bon souvenir des Marocains. Sortant de sa retraite volontaire, Abdelhak Tazi a bien voulu se confier à Le Site info, dans le cadre de notre série “Hikayates”.

Et ce, après sa sortie inattendue, demandant la magnanimité du Souverain concernant la grâce royale au profit de Taoufik Bouachrine, directeur de publication du quotidien Akhbar Al Yaoum, condamné en appel à 15 ans de prison ferme pour ” violences sexuelles”, entre autres chefs d’accusation.

Dans ces confidences, Abdehak Tazi, l’un des ex-ténors du parti de la Balance, l’homme politique connu et reconnu, ayant occupé plusieurs postes ministériels, se remémore des souvenirs partisans, mais aussi des personnalités diverses qui avaient marqué de leur empreinte l’Histoire du Maroc post-indépendance, surtout pendant le règne du Souverain défunt Hassan II.

Et parmi ces personnalités, l’ancien ministre évoque, dans ce présent épisode de “Hikayates”, Driss Basri, l’ex-inamovible ministre de l’Intérieur du temps de Feu Hassan II. Et Tazi se rappelle comment Basri se comportait d’une façon odieuse avec les membres du gouvernement. C’était, selon lui, un homme “d’une grande arrogance et sans nulle personnalité”, martèle-t-il.

“Basri nous insultait, nous qualifiait de tous les noms d’oiseaux”, se souvient encore Tazi. Et d’ajouter que, toutefois, les ministres et lui-même ne “s’abaissaient pas au niveau vulgaire” du puissant ministre de l’Intérieur. Et Tazi de réitérer son appréciation sur Basri en insistant que “c’était un homme grossier, hautain et très arrogant”.

Ben Brahim (entretien Naima Lembarki)