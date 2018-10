Les condoléances du roi Mohammed VI au président indonésien

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président d’Indonésie, Joko Widodo, suite aux puissants séismes et tsunami ayant secoué l’île des Célèbes, faisant des victimes et d’importants dégâts matériels.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime, en son nom et en celui du peuple marocain, au président Widodo et à travers lui, aux familles des victimes et au peuple indonésien frère, ses vives condoléances et sincères sentiments de solidarité et de compassion, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et aux blessés prompt rétablissement.

Rappelons que l’île des Célèbes en Indonésie a été frappée, vendredi, par un tremblement de terre et quelques heures plus tard un tsunami. La catastrophe a fait au mois 844 morts et 48.000 déplacés, selon le dernier bilan provisoire des autorités.

S.L.