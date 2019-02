Les ambassadeurs du Maroc de retour à Riyad et Abou Dabi

Les ambassadeurs du Maroc en Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis ont repris leurs fonctions ce lundi 11 février respectivement à Riyad et Abou Dabi.

Une source de Le Site info a confié que les ambassadeurs du Royaume en Arabie Saoudite Mustapha Mansouri et aux Emirats Arabes Unis Mohamed Ait Ouali ont quitté le Maroc à destination des deux capitales afin de poursuivre leurs missions.

Alors que les deux ambassadeurs étaient au Maroc, Nasser Bourita avait réagi aux informations qui ont circulé selon lesquelles le Maroc aurait rappelé ses ambassadeurs en Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis.

Dans une déclaration à l’agence Sputnik, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a balayé d’un revers de main ces rumeurs. «Ces allégations sont totalement fausses et infondées. Ces informations n’ont pas été officiellement annoncées. La diplomatie marocaine a toujours annoncé ses décisions et exprimé ses positions via ses canaux officiels et non pas à travers une agence de presse américaine», a-t-il tranché. Un responsable gouvernemental avait en effet révélé l’information à l’Associated press.

Rida Rahmani