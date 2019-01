Les activités de Benkirane disparaissent du site de la Primature

C’est une information qui est (presque) passée inaperçue. Le site électronique et non moins officiel de la Primature dans sa nouvelle version, revue et corrigée le 16 janvier dernier, a effacé de ses archives, les six ans de Benkirane au gouvernement.

De son passage à la tête de l’exécutif, il n’a été conservé, dans les archives du site, que la cérémonie de passation de pouvoir entre Benkirane et El Othmani et de brèves images dans la catégorie des “ex-Chefs du gouvernement” qui se sont succédés avant lui et El Othmani.

Sinon, il n’est fait état, dans cette nouvelle version du site officiel, que des activités de celui qui longtemps avait été considéré comme le dauphin de Benkirane et qui depuis son avènement en 2017, préside aujourd’hui aux destinées du gouvernement.

Les services de Saâd Dine El Othmani, qui a hérité des statuts politiques dont son prédécesseur jouissait (Chef du gouvernement et Secrétaire général du PJD), ont effacé ce qui restait des activités Benkirane qui reste toujours un rival.

