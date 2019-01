Le Venezuela assène un nouveau coup dur au polisario

Le Venezuela a l’intention de “reconsidérer sa reconnaissance de la RASD sous le gouvernement du président par intérim Juan Guaido”, a indiqué, mardi à Caracas, Manuel Avendano, conseiller en affaires étrangères de l’Assemblée nationale vénézuélienne (Parlement), unique organe contrôlé par l’opposition.

“Le Venezuela va reconsidérer sa reconnaissance de la République Sahraouie sous le gouvernement de Guaido”, a fait savoir Avendano, dans une déclaration à la MAP, en relevant que la reconnaissance de la RASD est plus liée aux idéologies de gauche, comme celles du régime de Nicolas Maduro.

“La reconnaissance de la RASD est plus liée à des causes idéologiques de gauche, plutôt qu’à une véritable quête d’une solution pacifique et politique au différend autour du Sahara”, a-t-il fait savoir. Le responsable vénézuélien a indiqué que le gouvernement Guaido a pour priorité de rétablir ses relations avec le Maroc, eu égard aux dénominateurs communs et à l’histoire partagée entre les deux pays.

Cette position a d’ailleurs été exprimée par le président par intérim, Juan Guaido, lors d’un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

“Nous voulons une solution pacifique à ce différend régional (…) Nous soutenons toute voie qui mènera dans ce sens, dans le cadre de l’ONU”, a indiqué Avendano, en réitérant le souhait du gouvernement Guaido d’établir des relations “ouvertes”, “étendues” et “solides” avec le Royaume.

Guaido a exprimé sa satisfaction de la teneur de cet entretien qui a porté sur nombre de questions d’intérêt commun, en faisant part de son souhait de rétablir les relations entre Caracas et Rabat, tout en les renforçant davantage.

S.L. (avec MAP)