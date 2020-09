Le syndicat d’Amaoui dénonce les décisions de « dernière minute » du gouvernement

La Confédération démocratique du travail (CDT) a dénoncé les décisions de « dernière minute » prise par le gouvernement de Saad-Eddine El Othmani dans la gestion de la pandémie du Covid-19.

Le gouvernement n’a pas réussi à « réaliser la relance économique et assurer le maintien des emplois », a déploré le bureau exécutif de la CDT dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion tenue mercredi.

La CDT a également pointé du doigt « la mauvaise maîtrise de la pandémie », mettant en garde contre l’accélération de la propagation du virus et l’augmentation du nombre de décès ainsi que la faiblesse des structures sanitaires publiques et l’absence totale de mesures pour soutenir la classe ouvrière et les catégories sociales les plus vulnérables.

La CDT a en outre fustigé « la vague de licenciements dans plusieurs secteurs productifs, y compris le tourisme dont les patrons n’ont pas respecté les engagements sociaux, malgré le programme national de promotion dont le monte excède 16 milliard de DH. »

Un appel a été également lancé par cette centrale syndicale pour « la promotion des fonctionnaires » et l’annulation de la circulaire 03/2020 du chef de gouvernement portant sur le gel des promotions et des recrutements.

