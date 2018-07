Le Sommet de UA approuve la demande du Maroc

La délégation marocaine à ce 31ème sommet (1er et 2 juillet), placé sous le thème “vaincre la corruption: une voie durable pour la transformation de l’Afrique”, a été conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

La décision d’accepter la demande du Maroc de rejoindre le groupe est prise compte tenu du rôle actif et constructif du Royaume au sein de l’organisation panafricaine, ainsi que de son expérience avérée et expertises accumulées qui lui permettent de contribuer à la réforme institutionnelle de l’UA, menée par le président rwandais, Paul Kagame.

Le 31ème Sommet ordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA), qui a clos ses travaux lundi soir à Nouakchott, a approuvé la demande du Maroc d’adhérer au Groupe consultatif des ministres des Affaires étrangères sur la réforme institutionnelle de l’Union et décidé ainsi d’augmenter le nombre des États membres de ce groupe de 15 actuellement à 20.