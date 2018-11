Le silence radio de l’Algérie expliqué par un politologue

Le Maroc est toujours dans l’attente d’une réponse officielle de l’Algérie après que le roi Mohammed VI a appelé à l’établissement d’un mécanisme de dialogue conjoint entre les deux pays. Hafid Zahri, politologue marocain, dans des déclarations à Le Site info, nous éclaire sur les raisons pour lesquelles El Mouradia se refuse à se prononcer quant à cette main royale tendue.

“Il est d’abord nécessaire de rappeler les circonstances internationales et régionales dans lesquelles l’initiative royale à l’égard de nos voisins est intervenue. Elle se caractérise par une modification de l’équilibre des pouvoirs au niveau de la résolution du Conseil de sécurité”, a souligné Hafid Zahri.

“L’analyse géopolitique qu’ont fait les Etats-Unis à l’issue des deux derniers Conseil de sécurité sur le Sahara marocain est on peut plus significative. Les Américains y ont décelé un recul de l’influence française dans la région et une recrudescence de menaces terroristes pour ne pas dire une présence constante de l’extrémisme. La sécurité et la stabilité de la région du Maghreb si l’on considère la situation en Libye et le phénomène migratoire, s’en ressent énormément, d’où l’inquiétude de Washington”.

“Les deux pays frères se doivent de surmonter ces divergences et la main tendue du roi Mohammed VI afin d’engager un dialogue direct et sans conditions préalables ne peut-être que bénéfique”.

“Malheureusement, a poursuivi le chercheur et politologue, il semble que les changements internes et le nettoyage politique qui se fait actuellement en Algérie (arrestations de nombreux chefs militaires et ce qui ressemble à un coup d’État contre le président de la Chambre des représentants) ne soit la cause de ce silence”.

“A mon avis, le régime algérien handicapé par la maladie de Bouteflika et qui du reste n’a plus de pouvoir sur quoi que ce soit en Algérie n’est pas en mesure de répondre à l’initiative royale dans le contexte actuel, c’est à dire avant les négociations de Genève”.

“Cependant, l’espoir demeure à travers la volonté de la communauté internationale qui s’attelle à résoudre les nombreuses crises de par le monde, y compris la question du Sahara marocain. Cela pourrait faire pression sur le régime algérien pour qu’il réponde favorablement à l’initiative royale”, explique le politologue.

Lundi, le Maroc avait renouvelé sa demande à l’Algérie lors d’une réunion entre le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Nasser Bourita, et l’ambassadeur d’Algérie au Maroc au siège du ministère dans la capitale. Rabat avait déploré que l’Algérie n’ait pas encore interagi de manière positive.

Lors de cette rencontre, le ministre avait fait part à l’ambassadeur d’Algérie à Rabat du manque de réaction officielle de la part des autorités algériennes.

Mohamed Jawad Kanabi