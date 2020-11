Le SG de l’UMA félicite le roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Secrétaire général de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), Taïeb Baccouche, à l’occasion de la Fête de l’Indépendance.

Dans ce message, Baccouche exprime ses vives félicitations au Souverain et ses sincères vœux de progrès et de prospérité au peuple marocain.

« Tout en saluant votre attachement aux valeurs maghrébines et votre engagement à réunir toutes les conditions idoines pour continuer à construire l’édifice maghrébin, dans un esprit de solidarité et de conscience du destin commun, fidèle en cela à l’esprit des combattants et des martyrs de l’indépendance, j’implore le Tout-Puissant de couronner de succès les efforts de Votre Majesté pour réaliser les aspirations du peuple du Maghreb arabe pour davantage de fraternité et d’intégration », écrit Baccouche.

Il a également imploré le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour le peuple marocain dans davantage de prospérité et de bien-être.

M.S. (avec MAP)