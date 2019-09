Le roi Salmane a reçu un message du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a exprimé sa ferme condamnation de l’attaque terroriste ignoble contre des installations pétrolières dans le gouvernorat d’Abqaiq, en Arabie Saoudite, à l’aide de drones; une agression qui constitue une menace à la sécurité et à la paix dans le monde.

Dans un message adressé au roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud, le Souverain fait part de la solidarité totale et du soutien constant du Royaume du Maroc à l’Arabie Saoudite contre toutes les menaces visant sa quiétude et son intégrité territoriale et contre toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité de ce pays frère.

Partant des liens personnels et de fraternité sincère et de solidarité agissante unissant les deux pays et les deux peuples frères, le roi réaffirme son engagement et sa ferme conviction de l’unité de destin, étant donné que la sécurité et la stabilité de l’Arabie Saoudite constituent une partie intégrante de la sécurité et la stabilité du Maroc.

S.L. (avec MAP)