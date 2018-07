Le roi Salmane a envoyé un message au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de la part du roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud d’Arabie Saoudite, à l’occasion du 19ème anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Dans ce message, le Serviteur des Lieux Saints exprime, au nom du peuple et du gouvernement d’Arabie Saoudite et en son nom propre, les sincères félicitations et les meilleurs vœux de santé et de bonheur au roi, et de davantage de progrès et de prospérité au gouvernement et au peuple du Royaume du Maroc “frère”.

Le roi Salmane s’est félicité, à cette occasion, des relations “distinguées entre les deux pays frères”, soulignant sa volonté d’oeuvrer pour le raffermissement de ces relations dans tous les domaines.

Rappelons que les relations entre le Maroc et l’Arabie saoudite ne sont pas au beau fixe depuis que les Saoudiens ont voté et milité pour le dossier nord américain pour le Mondial 2026. Cette année, le roi Salmane n’a pas fait le déplacement à Tanger pour ses vacances, alors qu’il le faisait chaque année. De son côté, le roi Mohammed VI avait remercié les pays qui ont voté pour Morocco 2026, dont l’Algérie et le Qatar.

S.L.