Le roi Mohammed VI suit de près l’état de santé du président Essebsi

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, après sa sortie de l’hôpital.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec profonde satisfaction et joie la nouvelle de la sortie du président tunisien de l’hôpital, remerciant le Tout-puissant pour les résultats rassurants des examens médicaux effectués.

Le roi fait part également de sa sympathie totale et sa solidarité avec le président Caïd Essebsi, lui souhaitant un bon rétablissement afin qu’il puisse poursuivre sa conduite sage du peuple tunisien frère sur la voie du progrès et de prospérité, dans un climat de sécurité et de stabilité.

Rappelons que Béji Caïd Essebsi a quitté lundi après-midi l’hôpital militaire de Tunis après s’être remis parfaitement de son malaise, avait annoncé la présidence tunisienne dans un communiqué.

“Le Président Béji Caïd Essebsi a quitté, lundi après-midi, l’hôpital militaire après avoir reçu les soins nécessaires et s’être remis parfaitement” de son malaise, avait indiqué la même source.