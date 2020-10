Le roi Mohammed VI souhaite prompt rétablissement à Donald et Melania Trump

Le roi Mohammed VI a adressé ses vœux de prompt rétablissement au Président américain Donald Trump et à la Première Dame des États-Unis, Melania Trump.

Dans ce message, le Souverain se dit « très navré » d’apprendre que le président Trump et la Première Dame aient été testés positifs au Covid-19.

A cette occasion, le Roi adresse au président américain et à son épouse ses meilleurs voeux de prompt et complet rétablissement.

Rappelons que la Maison Blanche a indiqué que les symptômes de Trump étaient bénins et qu’il était de « bonne humeur », mais il n’a pas été vu en public depuis l’annonce de son diagnostic positif au Covid-19.

« Le président Trump reste de bonne humeur, présente des symptômes légers et travaille toute la journée. Par prudence, et sur recommandation de son médecin et de ses experts médicaux, le président travaillera depuis les bureaux présidentiels de Walter Reed pendant les prochains jours. Le président Trump apprécie l’élan de soutien à la fois pour lui et pour la Première Dame », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany dans un communiqué.

Le médecin de la Maison Blanche, Sean Conley, a indiqué que le président Trump « restait fatigué mais de bonne humeur » et avait reçu un cocktail d’anticorps polyclonaux par mesure de précaution après avoir été diagnostiqué avec le nouveau coronavirus.

« En plus des anticorps polyclonaux, le président a pris du zinc, de la vitamine D, de la famotidine, de la mélatonine et une aspirine quotidienne », a-t-il ajouté.

Trump a été testé positif après que l’une de ses principales collaboratrices, Hope Hicks, ait été diagnostiquée avec le virus tôt jeudi, une information qui n’a été divulguée au public que jeudi soir.

M.S.