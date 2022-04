Le roi Mohammed VI reçoit un message du roi Abdallah II

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du roi Abdellah II de Jordanie, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le Souverain Hachémite exprime, en son nom, au nom du peuple jordanien et de son gouvernement, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux au roi Mohammed VI.

Abdellah II implore le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion dans la santé pour le Souverain, davantage de progrès et de prospérité pour le peuple marocain frère, et dans les bienfaits et la bénédiction pour la Oumma arabe et islamique.