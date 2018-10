Le roi Mohammed VI préside l’ouverture parlementaire

A l’occasion de l’ouverture de la première session de la 3ème année législative de la 10ème législature, qui sera présidée vendredi par le roi Mohammed VI, les présidents des Chambres des représentants et des conseillers invitent les députés et les conseillers à se présenter à 17h00 au siège du Parlement, vêtus de l’habit traditionnel.

