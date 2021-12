Le roi Mohammed VI félicite le président du Burkina Faso

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à M. Roch Marc Kaboré ses sincères félicitations, accompagnées de Ses vœux les meilleurs de progrès et de prospérité au peuple burkinabé.

« Je tiens, également, à vous renouveler Ma ferme détermination à poursuivre, de concert avec Votre Excellence, l’œuvre de consolidation des relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays, pour le plus grand bien de nos deux peuples frères et au service de l’unité, de la stabilité et du progrès du continent africain », souligne le Roi.

