Le roi Mohammed VI félicite le président de Djibouti

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Ismaïl Omar Guelleh à l’occasion de sa réélection Président de la République de Djibouti.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses vœux sincères de plein succès à Omar Guelleh dans l’accomplissement de ses nobles missions au service des aspirations du peuple djiboutien à davantage de progrès et de prospérité.

Se réjouissant des liens solides de fraternité et d’estime mutuelle unissant les deux peuples, le Roi fait part de sa volonté de continuer d’œuvrer de concert avec le Président djiboutien en faveur du raffermissement des relations de coopération fructueuses et de solidarité agissante entre le Royaume du Maroc et la République de Djibouti, et de les hisser aux plus hauts niveaux pour l’intérêt des deux peuples frères.

M.S. (avec MAP)