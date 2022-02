Le roi Mohammed VI félicite le président allemand suite à sa réélection

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Frank-Walter Steinmeier à l’occasion de sa réélection à la présidence de la République fédérale d’Allemagne.

Dans ce message, le Souverain exprime à M. Steinmeier ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de plein succès dans ses hautes fonctions.

Le Roi fait part de la volonté du Royaume de donner une nouvelle impulsion aux relations d’amitié et de coopération liant le Maroc et la République fédérale d’Allemagne, dans le cadre de l’estime mutuelle et du plein respect des constantes et spécificités des deux pays, de manière à servir les intérêts communs des deux peuples amis, et à contribuer à la réalisation de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité dans l’espace euro-méditerranéen.