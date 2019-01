Le roi Mohammed VI félicite Felipe VI d’Espagne

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au roi Felipe VI d’Espagne à l’occasion de son anniversaire.

Dans ce message, le roi exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de quiétude au Souverain espagnol.

En cette heureuse occasion, le Souverain se félicite des liens solides d’amitié et d’estime mutuelle unissant les deux Chefs d’État et les deux Familles Royales, ainsi que des relations distinguées liant les deux pays voisins et qui sont basées sur l’entente amicale, la coopération fructueuse et la solidarité agissante.

Pour rappel, reportée à plusieurs reprises, la visite du roi d’Espagne Felipe VI au Maroc aura lieu en février prochain. C’est ce qu’indique le quotidien espagnol El Pais qui cite des “sources diplomatiques”. Le roi Felipe VI et la reine Letizia seraient ainsi attendus au Maroc, à Rabat puis Casablanca, les 13 et 14 février prochain.

Une importante délégation ministérielle accompagnera le couple royal espagnol lors de sa visite dans le Royaume. Plusieurs accords bilatéraux devraient être signés entre les deux pays, précise El Pais. Selon le média, qui rappelle que la dernière visite du Souverain espagnol au Maroc remonte à juillet 2014, soit un mois après sa prise de pouvoir, le roi et la reine d’Espagne rendront visite au Salon international de l’édition et du livre (SIEL) de Casablanca, qui se tiendra du 7 au 17 février. L’Espagne étant l’invité d’honneur de la 25e édition du SIEL.

Rappelons par ailleurs qu’après avoir été reçu par le roi Mohammed VI le 19 novembre dernier à Rabat, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, avait annoncé “une future visite officielle” du roi Philippe VI et de la reine Letizia d’Espagne au Maroc en 2019.

Aymane Kadiri Alaoui