Le roi Mohammed VI félicite Driss Lachgar suite à sa réélection

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Driss Lachgar suite à sa réélection à la tête de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP).

« Il Nous est agréable, à la suite de votre réélection premier secrétaire de l’Union Socialiste des Forces Populaires, par son 11ème congrès national, de vous exprimer Nos sincères félicitations pour le renouvellement de confiance en votre personne par les militantes et les militants du parti, en reconnaissance de votre militantisme et votre action partisane », écrit le Roi dans ce message.

Le Souverain dit avoir « la certitude que, grâce à vos qualités humaines et politiques et à votre attachement indéfectible aux constantes et valeurs sacrées de la Nation, vous allez continuer à consacrer tous les efforts en vue de renforcer la place de votre parti dans le paysage politique national pour poursuivre son engagement, aux côtés des formations politiques sérieuses, sur la voie démocratique et de développement que Nous conduisons, surtout que Notre pays inaugure une nouvelle et décisive étape, marquée par plusieurs chantiers, priorités et défis stratégiques, tout en veillant à placer les intérêts suprêmes de la Patrie et des citoyens au-dessus de toute autre considération ».

Le Roi invite Driss Lachgar à transmettre Sa haute considération à l’ensemble des membres du parti et ses instances, priant le Très Haut de l’assister dans l’accomplissement de ses missions.

