Le roi Mohammed VI félicite Benchamach

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Abdelhakim Benchamach suite à sa réélection à la tête de la Chambre des conseillers.

Dans ce message, le roi exprime à Benchamach ses félicitations et ses vœux de succès dans l’exercice de ses hautes missions à la tête de la deuxième Chambre du Parlement.

Le roi se dit confiant que Benchamach, de par ses compétences et son fort attachement aux constantes et aux valeurs suprêmes de la nation, va redoubler d’efforts pour poursuivre l’action, avec l’ensemble des membres de la Chambre des conseillers, en vue de consacrer la contribution constructive de cette institution, dans un esprit de complémentarité avec la Chambre des représentants, promouvoir l’action parlementaire conformément aux aspirations du Souverain de voir les institutions agir au service des intérêts de la nation et des citoyens, et renforcer le rôle de la Chambre des conseillers pour garantir une législation de qualité, un contrôle efficace, une évaluation pertinente des politiques publiques et une diplomatie parlementaire agissante.