Le roi Mohammed VI évoqué lors d’un congrès au Mexique

La pertinence de la stratégie africaine du roi Mohammed VI a été mise en avant lors d’une table-ronde sur “La gouvernance en Afrique au XXIe siècle, défis et difficultés”, organisée dans le cadre du Congrès annuel du Département des relations internationales et science politique de l’Université mexicaine des Amériques à Puebla (4-5 avril).

“La politique étrangère de Sa Majesté le Roi en Afrique est pertinente, intelligente et démontre la volonté concrète de concrétisation de la coopération Sud-Sud”, a affirmé le professeur des relations internationales, Román López Villicaña.

Pour l’universitaire mexicain, “le Maroc a su mettre à profit sa situation géographique avantageuse” pour promouvoir cette coopération Sud-Sud, notamment dans les domaines économique et commercial.

Sur la même lignée, le président du Centre de recherche sur la globalisation, basé à Mexico, Mohamed Badine El Yattioui, a relevé la pertinence de la stratégie africaine du Maroc telle que voulue et élaborée par le roi Mohammed VI.

Au cours des deux dernières décennies, le Maroc a œuvré pour accroître sa présence sur tout le continent, mais plus particulièrement en Afrique de l’Ouest, en favorisant une stratégie multidimensionnelle qui repose sur la coopération économique, la coopération sécuritaire notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le rayonnement culturel et religieux.

Les autres intervenants lors de ce congrès ont abordé différents aspects liés à l’influence grandissante sur le continent de puissances comme les Etats-Unis, la Russie et la Chine aux plans économique et stratégique, face à un recul des pays Européens.

S.L. (avec MAP)