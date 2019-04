Le roi Mohammed VI évoqué au Koweït

Le Koweït a salué hautement le rôle politique et agissant sur le terrain joué par le roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, pour la défense d’Al-Qods Al-Sharif et des Maqdissis, la préservation de son identité civilisationnelle et de sa place en tant que symbole de tolérance et de coexistence entre les différentes religions célestes.

Dans le procès-verbal sanctionnant les travaux de la 9ème session de la Commission mixte maroco-koweïtienne, tenus ce mardi au Koweït, la partie Koweïtienne a également loué les projets à caractère humain et social réalisés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods, bras exécutif du Comité, en vue de consolider le maintien des Maqdissis sur leur terre et de soutenir leur lutte.

Par ailleurs, le Koweït a réitéré sa position soutenant l’intégrité territoriale du Royaume et son appui à l’initiative d’autonomie présenté par le Maroc comme base de toute solution négociée au différend artificiel autour du Sahara marocain.

La partie koweïtienne a salué également l’initiative du roi Mohammed VI invitant l’Algérie au dialogue direct pour résoudre et aplanir les différends.

À noter que lors de cette 9ème session co-présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et Cheikh Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah, vice-Premier ministre et ministre koweïtien des Affaires étrangères, il a été procédé à la signature de cinq conventions de coopération bilatérale et du procès-verbal de la réunion.

S.L. (avec MAP)