Le roi Mohammed VI écrit au président togolais

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur pour le président Essozimna Gnassingbé et formule au peuple togolais des souhaits de prospérité.

A cette occasion, le Roi se félicite des « liens profonds de fraternité et d’amitié » qui unissent le Maroc et le Togo et assure de Sa constante détermination à continuer à œuvrer avec le président du Togo, au renforcement de l’excellente coopération maroco-togolaise, pour le bien des deux peuples et au service du développement et de l’unité de l’Afrique.