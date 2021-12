Le roi Mohammed VI écrit au président gambien

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Adama Barrow, à l’occasion de sa réélection à la présidence de la République de Gambie.

Dans ce message, le Souverain exprime au président Barrow ses chaleureuses félicitations et ses vœux de santé, de bonheur et de plein succès pour conduire le peuple gambien à la réalisation de davantage de progrès et de prospérité.

A cette occasion, le Roi a réaffirmé sa ferme détermination à œuvrer de concert avec le président Barrow pour le renforcement des relations bilatérales, fondées sur la coopération fructueuse et l’estime mutuelle entre le Maroc et la Gambie, au service des aspirations des deux peuples pour des liens plus fermes et une meilleure solidarité, de leurs intérêts communs et de la contribution à davantage de prospérité et de stabilité dans le continent africain.

W.R