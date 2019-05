Le roi Mohammed VI écrit au nouveau DG de l’ISESCO

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Salim Ben Mohammed Al Malik à l’occasion de sa nomination en tant que nouveau directeur général de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO).

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères voeux de succès à Al Malik dans l’exercice de ses nobles missions à la tête de l’ISESCO.

Le roi s’est dit convaincu que Al Malik, grâce à la confiance placée en lui par les membres de l’ISESCO, ne ménagera aucun effort pour impulser un nouvel élan au travail de cette prestigieuse organisation du monde islamique et contribuera, avec détermination et efficacité, à réaliser ses nobles objectifs.

Le Souverain a réitéré le soutien constant du Royaume du Maroc et son appui permanent aux efforts de l’ISESCO pour porter son message civilisationnel visant à préserver l’identité islamique et à promouvoir l’action islamique commune dans les domaines de l’éducation, de la connaissance et de la culture.

Le roi a également salué les efforts de l’ex-directeur général, Abdulaziz Othman Altwaijri, qui a déployé des efforts soutenus pour le développement de l’ISESCO et pour lui permettre d’occuper une place de choix sur la scène internationale, devenant ainsi l’une des organisations régionales spécialisées les plus influentes et les plus réussies.

S.L. (avec MAP)