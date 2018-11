Le roi Mohammed VI écrit à l’Empereur du Japon

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l’Empereur Akihito et l’Impératrice Michiko du Japon, à l’occasion de l’anniversaire de l’accession de l’Empereur Akihito au trône.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur à Leurs Majestés et à l’ensemble des membres de l’auguste famille impériale, ainsi que de davantage de progrès et de prospérité au peuple japonais ami.

Le roi se félicite également des liens d’amitié solides, d’estime mutuelle et des relations de coopération fructueuse existant entre les deux pays, réitérant sa ferme détermination à continuer d’œuvrer de concert avec l’empereur du Japon pour consolider ces relations et élargir leurs domaines, au service des deux peuples amis.