Le roi Mohammed VI donne un délai supplémentaire à El Othmani

Selon un communiqué du cabinet royal, suite à la séance de travail présidée par le roi Mohammed VI, le 1er octobre courant et “qui a été consacrée à la mise à niveau de l’offre de formation professionnelle, la diversification et valorisation des métiers et la modernisation des méthodes pédagogiques,

Et après la fin du délai de trois semaines fixé par Sa Majesté le Roi à la commission que préside le Chef du gouvernement pour élaborer et soumettre un programme de projets et des mesures précises dans ce sens, la Commission a demandé à Sa Majesté le Roi de lui accorder un court délai pour parachever la mission qui lui a été confiée.

Vu l’importance que SM le Roi, que Dieu le préserve, ne cesse d’accorder à la promotion du secteur de la formation professionnelle et le souci du Souverain quant à la qualité des programmes et des propositions qui seront présentés par la commission, Sa Majesté le Roi a bien voulu donner son approbation à cette requête”.

Rappelons qu’en début de mois, le roi avait présidé, au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée à la mise à niveau de l’offre de formation professionnelle, à la diversification et valorisation des métiers et la modernisation des méthodes pédagogiques.

Le Souverain avait donné Ses Hautes Directives pour le développement de nouvelles formations dans les secteurs et métiers porteurs tout en mettant à niveau les formations dans les métiers dits classiques, qui demeurent les principaux pourvoyeurs d’emplois pour les jeunes, tels que ceux liés aux secteurs de l’industrie, des services, le BTP, l’agriculture, la pêche, l’eau, l’énergie et l’artisanat.

A ce sujet, Mohammed VI a particulièrement mis l’accent sur la nécessité de développer davantage l’offre de la formation professionnelle, en adoptant de nouveaux standards de qualité, notamment dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme de façon à stimuler et accompagner l’essor essentiel de ce secteur stratégique. L’attention Royale a également porté sur la Formation professionnelle dans le secteur de la Santé, incluant les métiers paramédicaux et de techniciens de santé, notamment en maintenance et réparation des équipements médicaux où il existe un réel potentiel d’emplois.

Le roi a donné ses Hautes Orientations en vue d’élaborer des formations qualifiantes courtes de près de quatre mois, intégrant des modules linguistiques et techniques destinés aux personnes ayant acquis une expérience dans le secteur informel, et ce en vue de leur offrir l’opportunité d’intégrer le secteur formel et de valoriser ainsi leurs savoir-faire et aptitudes.

A l’issue de cette réunion, le Souverain a donné ses Hautes Instructions afin que cette commission présidée par le chef du gouvernement élabore et soumette dans un délai de trois semaines un programme de projets et mesures précis et d’application immédiate qui seront notamment financés avec le concours du Fonds Hassan II. Un délai supplémentaire sera donc accordé.

S.L. (avec MAP)