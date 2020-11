Le roi Mohammed VI dénonce les agissements du polisario à Guergarat

Le roi Mohammed VI a affirmé, ce samedi, que le Maroc ne se laissera nullement fléchir par les provocations stériles et les manœuvres désespérées des autres parties.

« Le Maroc restera ferme sur ses positions et ne se laissera nullement fléchir par les provocations stériles et les manœuvres désespérées des autres parties », a souligné le Souverain dans un discours à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte.

Le Roi a relevé que le déclin consommé des thèses surannées de ces parties les a précipitées dans le scénario typique d’une fuite en avant. Le Souverain a, dans ce contexte, réitéré le rejet catégorique des agissements inacceptables «par lesquels on cherche à entraver la fluidité du trafic entre le Maroc et la Mauritanie, à altérer le statut juridique et historique qui prévaut à l’est du mur de sécurité ou encore à se livrer à une exploitation illégitime des ressources de la région».

Le Roi a noté que le Maroc, fidèle à lui-même, «ne se départira pas du bon sens et de la sagesse dont il a coutume». C’est avec la plus grande fermeté que le Maroc s’opposera aux abus cherchant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de ses provinces du Sud, a ajouté le Souverain, se disant persuadé que les Nations Unies et la Minurso continueront à remplir leur devoir en veillant à préserver le cessez-le-feu dans la zone.

Par ailleurs, le Roi a indiqué que le monde entier découvrit, à l’occasion de la Marche Verte, «combien le peuple marocain savait relever les défis. Et ainsi, par cette marche pacifique qui trouva une issue heureuse dans la récupération de nos Provinces du Sud, nous entrions magistralement dans les annales de l’Histoire».

En cela, a poursuivi le Souverain, « la Marche Verte ne représente pas seulement un événement national majeur et une étape saillante dans le processus de parachèvement de notre intégrité territoriale. Elle incarne également une dynamique dont l’esprit se perpétue et se renouvelle à travers l’action menée pour consolider la Marocanité du Sahara sur la scène internationale et pour ériger le Sahara en force motrice du développement régional et continental ».

M.S. (avec MAP)