Le roi Mohammed VI a adressé un message au président mauritanien

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, suite au décès de l’ancien président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Abdallahi.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande affliction le décès de Sidi Ould Cheikh Abdallahi, implorant le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime à Ould Cheikh El Ghazouani et à travers lui à la famille du défunt et au peuple mauritanien frère, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde et l’accueillir dans Son vaste paradis.

M.S. (avec MAP)