Le roi Mohammed VI a reçu un message du SG de l’UMA

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Secrétaire général de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), Taïeb Baccouche, à l’occasion de la célébration de la fête du Trône.

Dans ce message, Baccouche adresse ses chaleureuses et sincères félicitations au roi, implorant le Tout-Puissant d’accorder santé et quiétude au Souverain pour continuer de mener le peuple marocain vers davantage de progrès et de prospérité.

Le secrétaire général de l’UMA saisit cette occasion pour “réaffirmer à nouveau l’importance du choix de l’Union maghrébine et la nécessité de promouvoir l’esprit de rapprochement et de fusion au sein du grand Maghreb, conformément aux aspirations des générations montantes à davantage de rapprochement, de complémentarité et de solidarité”.

S.L. (avec MAP)