Le roi Mohammed VI a reçu un message du président Saeïd

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président tunisien, Kaïs Saeïd, à l’occasion de l’Aïd Al Adha.

Dans ce message, le président Saeïd exprime, en son nom et en celui du peuple tunisien, ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur au Souverain et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain.

Le président tunisien fait également part de son engagement sincère à continuer à œuvrer de concert avec le Souverain en vue de raffermir les liens de fraternité et de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines à même de hisser les relations maroco-tunisiennes exceptionnelles aux plus hauts niveaux de partenariat et de complémentarité.

Kaïs Saeïd implore le Tout-puissant de renouveler pareille occasion bénie pour les deux peuples dans les bienfaits, la quiétude et la bénédiction et pour la oumma arabe et islamique dans davantage d’entraide, de solidarité et de cohésion.

M.S. (avec MAP)