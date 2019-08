Le roi Mohammed VI a reçu un message du président panaméen

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Panama, Laurentino Cortizo Cohen, à l’occasion du 20ème anniversaire de son intronisation.

Dans ce message, Cortizo Cohen exprime ses chaleureuses félicitations au Souverain et sa volonté de renforcer davantage les relations d’amitié et de coopération entre son pays et le Royaume du Maroc.

Le président panaméen se félicite, à cette occasion, de l’ouverture de représentations diplomatiques du Maroc à Panama City et du Panama à Rabat, assurant que telles initiatives ont contribué à la consolidation de la coopération bilatérale sur les plans économique, commercial et culturel.

S.L. (avec MAP)