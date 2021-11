Le roi Mohammed VI a reçu un message du président mauritanien

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l’occasion de la fête de l’Indépendance du Royaume.

Dans ce message, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani exprime ses sincères félicitations au Souverain et souhaite davantage de progrès et prospérité au peuple marocain frère.

Le président mauritanien a réaffirmé au Souverain sa détermination à continuer à œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de fraternité et de coopération qui lient le Maroc et la Mauritanie au service des intérêts communs des deux peuples frères.

