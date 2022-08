Le roi Mohammed VI a reçu un message du président Mahmoud Abbas

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de l’État de Palestine, président du comité exécutif de l’Organisation de Libération de la Palestine, Mahmoud Abbas, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, Abbas exprime en son nom et en celui de l’État et du peuple palestiniens, ses sincères félicitations et ses vœux fraternels au Souverain et au gouvernement et au peuple marocains, implorant le Tout-Puissant d’accorder au roi Mohammed VI davantage de succès dans « la conduite de Votre pays et de Votre peuple pour la réalisation de Vos objectifs et aspirations ».