Le roi Mohammed VI a reçu un message du président Erdogan

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à l’occasion de l’Aïd Al Fitr.

Dans ce message, le président turc adresse ses félicitations les plus cordiales au Roi et exprime, en son nom et au nom de son pays, ses meilleurs voeux de santé et de bonheur pour le Souverain et de bien-être et de prospérité pour le peuple marocain frère.

« En cette période difficile, je souhaite que cette fête sacrée qui nous accorde des sentiments de partage, solidarité et tolérance, apporte au monde musulman et au monde entier paix, sérénité et prospérité », écrit le président turc.

IH