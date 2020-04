Le roi Mohammed VI a reçu un message du président émirati

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de l’Etat des Emirats arabes unis, Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane, à l’occasion de l’avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane exprime ses chaleureuses félicitations Souverain, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour lui dans la santé et le bonheur, et dans le bien-être et la prospérité pour le peuple marocain et la gloire pour la Oumma arabe et islamique.

M.S. (avec MAP)