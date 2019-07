Le roi Mohammed VI a reçu un message du président allemand

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République fédérale d’Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, à l’occasion du 20ème anniversaire de son accession au Trône.

Dans ce message, le président allemand exprime, en son nom et en celui du peuple allemand, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé au Souverain et de paix et de prospérité au peuple marocain.

Steinmeier se félicite de la coopération fructueuse qui a toujours caractérisé les relations entre le Maroc et la la République fédérale d’Allemagne, ainsi que de la place privilégiée qu’occupe le Royaume comme pays partenaire (partenariat avec l’Afrique) dans le cadre de la présidence allemande du G20, soulignant son intérêt à promouvoir une coopération économique, politique et culturel solide avec le Maroc.

Le président allemand a en outre indiqué que l’ensemble des défis politiques mondiaux et régionaux et la lutte contre le changement climatique ne peuvent être surmontés que par une coopération transfrontalière, ajoutant dans ce sens, que l’Allemagne souhaite accompagner, d’une manière constructive et dans le cadre d’un partenariat, les réformes économiques et politiques menées par le Maroc.

S.L. (avec MAP)L