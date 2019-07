Le roi Mohammed VI a reçu un message du président Al-Sissi

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, à l’occasion du 20ème anniversaire de son intronisation.

Dans ce message, le président égyptien exprime, en son nom propre et au nom du peuple de la République Arabe d’Égypte, ses sincères félicitations au Souverain et à tout le peuple marocain frère à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône.

Se félicitant des relations de fraternité et d’estime unissant l’Égypte et le Maroc, le président Al-Sissi fait part de sa détermination à promouvoir ces relations dans divers domaines au service des intérêts mutuels des deux peuples frères et de la Oumma arabo-islamique.

Al-Sissi exprime également ses vœux de santé et de bonheur pour le roi Mohammed VI et de davantage de progrès et de prospérité pour le peuple marocain sous la sage conduite du Souverain.

S.L. (avec MAP)